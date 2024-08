Am Montag, 12. August, fuhr ein 41-jähriger schwedischer Staatsbürger gegen 13 Uhr mit seinem E-Bike auf der Gletscherstraße der Großglockner Hochalpenstraße von der Kaiser-Franz-Josefs-Höhe kommend in Richtung Glocknerhaus. In einer Kehre kam der Radfahrer, nachdem er vermutlich einer Bodenwelle ausgewichen war, zu Sturz. Eine in der Nähe befindliche Person verständigte daraufhin die Rettungskräfte.

Der 41-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Team des Rettungshubschraubers Christophorus 7 erstversorgt und anschließend ins Bezirkskrankenhaus Lienz geflogen.