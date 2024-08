Am Sonntag, 11. August, war am Vormittag gegen 10 Uhr ein 12-jähriger Österreicher mit seinem Mountainbike auf einem Trail am Schlossberg in Lienz unterwegs. In einer Kurve stürzte der Junge und verletzte sich dabei im Bereich der Schulter schwer. Der Verunfallte konnte noch selbstständig seine Mutter anrufen, die die Rettungskette in Gang setzte. Nach der Erstversorgung des Jugendlichen an der Unfallstelle wurde der Zwölfjährige mit dem Rettungswagen und in Begleitung des Notarztes ins Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert.