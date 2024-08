Das Familienhotel „Samerhof“ in Tröpolach arbeitet aktuell an einem Konzept für eine Naturparadies Wald- und Erlebnismeile. Mit diesem ganz speziellen Tourismusprojekt möchte Geschäftsführer Christian Wassertheurer das Thema Wald und Natur sowohl seinen Gästen als auch der einheimischen Bevölkerung hautnah näherbringen. Gedacht ist auch an die regionalen Schulen, die in diesem „Wald-Klassenzimmer“ in die Geheimnisse des Waldes eintauchen können. Die Planung sieht unter anderem einen Waldspielplatz mit Märchenpfad vor, genauso Insektenhotels, bunte Blumenwiesen oder Erlebnisarenen mit verschiedensten Themenschwerpunkten.