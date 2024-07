Im GailtalMuseum galt es Donnerstagnachmittag zwei Anlässe zu feiern: 40 Jahre Förderverein und 100 Jahre Sammlung Essl. Zahlreiche Museumsfreunde feierten diese Anlässe im Park von Schloss Möderndorf mit. Kein geringerer als Georg Essl I. (1861-1940), der Gründer der umfangreichen Sammlung Essl, richtete sich in einer Videobotschaft an das Publikum und freute sich zu sehen, was aus seiner Sammlung geworden sei und dankte allen Verantwortlichen, die seine Sammlungsstücke aus aller Welt nicht nur erhalten, sondern ihnen in diesem schönen Schloss Möderndorf eine Heimat gegeben haben. Für Bezirkshauptmann Heinz Pansi, Obmann des Fördervereins GailtalMuseum, sei es erklärte Aufgabe, die Regionsgeschichte in greifbarer Form zu präsentieren.

Altbürgermeister Vinzenz Rauscher, Heinz Pansi, Karlheinz Essl, Alt-Landesrat Max Rauscher und Igor Pucker © Leopold Salcher

Rund 200 Kulturveranstaltungen haben in den vergangenen Jahren in und vor dem Schloss stattgefunden. Laut Bürgermeister Leopold Astner könne Hermagor und das Gailtal stolz auf das GailtalMuseum sein, vor allem auch auf das geschichtsträchtige Schloss Möderndorf, in dem es seine Bleibe gefunden habe. Igor Pucker, ehemaliger Kärntner Kulturamtsleiter, bezeichnete das Haus als kulturell-bildnerisches Zentrum der Region, das einen erfolgreichen Weg gehe und mittlerweile einen selbstverständlichen Teil der Kärntner Museumslandschaft bilde.

Die Ehrengäste © Leopold Salcher

Landeshauptmann Peter Kaiser stellte die unschätzbaren Verdienste der Familie Essl in den Mittelpunkt, die über vier Generationen unendlich viel für die museale Aufarbeitung dieses wichtigen Teiles Kärntens, dem Gailtal, getan hätten. Die so ihre Verbundenheit mit der Region in Form von nachhaltigen Erinnerungen, einzigartigen Ausstellungsstücken, wertvoll illustrierten Bibelexemplaren zum Ausdruck gebracht und damit für eine Atmosphäre der Zusammengehörigkeit dank der gemeinsamen Geschichte gesorgt haben. Kaiser und Landesrätin Beate Prettner zeichneten den Gailtaler Bildhauer Herbert Unterberger, er wurde vor kurzem 80 Jahre alt, unter Beifall des Publikums für sein Lebenswerk mit dem Verdienstzeichen des Landes aus.

Eine Reihe verdienter Museums-Mitarbeiter wurde geehrt © Leopold Salcher

Am Ende dankte Karlheinz Essl als Ältester der Essl-Familie allen, die sich so erfolgreich um die Erhaltung und Weiterführung der Sammlung seiner Vorfahren bemühen, darunter auch Kustos Siegfried Kogler. Zahlreiche Mitstreiter, Funktionäre und Unterstützer standen dann im Mittelpunkt einer Ehrung. Die TK „Wulfenia“ umrahmte die Feier blasmusikalisch und gab ihre einen festlichen Rahmen.