Über das Vermögen von Doris Maria Egarter, Betreiberin des „Café Greissler“ in Flattach, wurde am Donnerstag ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Die 50-jährige Wirtin war für ihre Frühstücksspezialitäten und Torten im Mölltal bekannt. Die Höhe der Schulden sind laut AKV Europa nicht bekannt, vier Dienstnehmer sind von der Insolvenz betroffen. Zum Insolvenzverwalter wurde Robert Steiner, Rechtsanwalt aus Spittal, bestellt. Forderungen können bis zum 12. August über den Alpenländischen Kreditorenverband (AKV) Europa unter E-Mail: klagenfurt@akveuropa.at eingereicht werden. Die erste Gläubigerversammlung findet am 27. August um 9.30 Uhr am Landesgericht Klagenfurt statt.