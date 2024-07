Ein weiterer Meilenstein im Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsdenken der Bacher Touristik GmbH wurde realisiert: Die rund 70 Reise- und Linienbusse tanken nunmehr fast alle, einige Busse am Standort Klagenfurt erst ab August, den HVO 100 (Hydortreated Vegetable Oil). Es handelt sich dabei um einen Kraftstoff, der zu 100 Prozent aus nachwachsenden Rohstoffen besteht. Die hauseigenen Tankstellen in Radenthein, Feldkirchen und Gmünd sind bereits mit HVO Diesel befüllt. „Damit sind wir das erste Busunternehmen in Kärnten, das diesen Schritt in Richtung einer massiven CO 2 -Verminderung gesetzt hat“, sagt Martin Bacher, Geschäftsführer von Bacher Reisen.

„Als Mobilitätsanbieter für Reise- und Linienverkehr ist es uns ein großes Anliegen, das Thema Umwelt- und Klimaschutz nach den aktuell besten Möglichkeiten zu implementieren“, so Bacher weiter. Neben der ISO-Umweltzertifizierung, einerCO 2- Kompensation für Ausflugsfahren oder klimazertifizierten Schulreisen darf das Unternehmen als einziges Kärntner Busunternehmen das Österreichische Umweltzeichen für Reiseangebote führen.

Marlene Bacher nahm von Ministerin Eleonore Gewessler das Österreichische Umweltzeichen in Empfang © KK/Privat

E-Fahrzeuge und E-Schnellladestationen

Dazu engagiert sich Bacher Reisen seit Jahren im Bereich der E-Mobilität, drei E-Fahrzeuge sind im Einsatz. Eine E-Schnellladestation wurde 2023 am Firmensitz in Radenthein errichtet. Beim Dieselersatz HVO 100 handelt es sich um einen Treibstoff, der zu 100 Prozent aus natürlichen Abfällen, Fetten, pflanzlichen Reststoffen und Pflanzenölen hergestellt wird. Es werden ausschließlich erneuerbare, organische Rohstoffe verwendet. Das Pflanzenöl wird gereinigt, unter hoher Temperatur mit Wasserstoff behandelt und damit als Treibstoff nutzbar gemacht.

Weniger und CO 2 weniger Feinstaub-Ausstoß

Im Vergleich zu herkömmlichen Dieseltreibstoff kann dadurch der CO 2 -Ausstoß um bis zu 90 Prozent reduziert werden. Darüber hinaus sinkt der Feinstaub-Ausstoß um bis zu 33 Prozent und der Ausstoß von Kohlenmonoxid kann um bis zu 24 Prozent gesenkt werden. Außerdem ist HVO 100 geruchslos, da es frei von Schwefel, Aromaten und Sauerstoff ist.

In Gmünd wurde am 11. Juli eine HVO Zapfsäule in Betrieb genommen © Gernot Gleiss/Bacher Reisen

Bacher Reisen hat eine Liefervereinbarung mit Rumpold (Teil der Roth Energie GmbH) abgeschlossen. Diese betreibt in Trofaiach ein HVO Lager. Auch für Rumpold, einem Anbieter von Kraftstoffen, Heizöl und Holzpellets, sind Emissionsreduktion, Klimaneutralität und Umweltschutz von großer Relevanz. Aufgrund der Befreiung von der Mineralölsteuer, darf HVO aus steuertechnischen Gründen nicht gemeinsam mit Diesel gelagert werden. Die gemeinsame Verwendung in den Fahrzeugen ist technisch hingegen kein Problem. Zuletzt ging am 11. Juli in Gmünd eine HVO Zapfsäule in Betrieb, was Bacher Reisen aufgrund der dortigen massiven Ausweitung des Linienverkehres ab Juli 2024 von besonderer Bedeutung war.