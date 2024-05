Das Bacher Reisen Schulweg-Klimaprojekt „Cool in die Schul“, im Rahmen dessen Kinder und Jugendliche dazu motiviert werden, den Schulbus zu nutzen und auf das CO² belastende „Eltern-Taxi“ zu verzichten, wird von der Österreich Werbung als „besonders nachhaltige Initiative“ bewertet. Als eines von zehn ausgewählten österreichischen Mobilitäts-Aktionen wird es als „Vorzeigeprojekt“ präsentiert. Österreich Werbung wählte dafür aus 50 Beispielen in fünf Kategorien, das Bacher-Schulbus-Projekt schaffte es in der neuen Nachhaltigkeits-Broschüre in den Themenschwerpunkt „Mobilität“.

„Es gibt die Initiative seit drei Jahren. Mit einer App sammeln Schüler bei der Busfahrt Klimapunkte. Diese werden pro Schulsemester mit Prämien belohnt. Ziel ist es, der Jugend ein positives und nachhaltiges Bewusstsein für den öffentlichen Verkehr zu vermitteln“, sagt das Team von Bacher-Reisen, das sich über die Wertschätzung für ihr Schulwegprojekt freut. Auch unter den Schülern gewinnt das Vorhaben stetig an Beliebtheit. Im ersten Jahr waren rund 80 Schüler beteiligt, inzwischen nutzen 120 Kinder und Jugendliche fast täglich den Bus, um zur Schule zu pendeln.