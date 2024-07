Der Lions Club Hermagor hat mit dem Notar Markus Traar einen neuen Präsidenten, er löst seinen Vorgänger Bernhard Resch ab. Mit Philipp Mödritscher wurde ihm ein engagierter Clubsekretär zur Seite gestellt. Traar möchte das „Innenleben“ des Clubs mit neuen Ideen kräftigen. Künftig sollen mehr hochkarätige Referenten mit Vorträgen die Clubtreffen bereichern. Eine Konstante ist und bleibt die enge Verbindung zur italienischen Partnerorganisation, dem Lions Club Cividale. Es bildet ein Herzstück des Clublebens. Über die Jahre ist eine herzliche Freundschaft zwischen den österreichischen und italienischen Lions-Kollegen gewachsen.

Lions helfen in vielen Notlagen

Erklärtes Ziel der Hermagorer Lions bleibt das Motto „We Serve”. Die Mitglieder setzen sich aktiv für Menschen im Gailtal ein, die unverschuldet vor großen sozialen oder finanziellen Herausforderungen stehen und diese bewältigen müssen. Traar: „Ob finanzielle Unterstützung, Sachspenden oder das Knüpfen von Kontakten – der Lions Club Hermagor ist stets zur Stelle.“

45. Lions-Flohmarkt am 20. Juli

Um die finanzielle Grundlage dafür zu schaffen, lädt der Lions Club Hermagor am 20. Juli zum nunmehr 45. Flohmarkt auf den Wulfeniaplatz in Hermagor. Das Programm umfasst bei freiem Eintritt ein attraktives Alpen-Adria-Kulinarium mit besonderen Schmankerln aus Italien, Frigga, Polenta und heimischen Spezialitäten. Die Gailtaler Trachtenkapelle Egg spielt zum zünftigen Frühschoppen auf. Dazu wartet ein großer Glückshafen auf die Besucher, die attraktiven Preise der großen Tombola werden um 14 Uhr verlost. Die Einnahmen fließen direkt in lokale Unterstützungsprojekte.