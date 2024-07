Der Zeugnistag war für die Schüler der Volksschule Hermagor ein ganz besonderer Tag: Nicht nur, weil an diesem Tag die langersehnten Sommerferien starteten, sondern auch, weil ihr erster Spendenlauf „Hoffnungsrunde“ am Sportplatz in Hermagor stattfand, zu dem zahlreiche Eltern, Verwandte und alle Lehrer kamen.

Eröffnet wurde die Veranstaltung von Vizebürgermeisterin Irmgard Hartlieb und Direktorin Lydia Gasser. Als Ehrengast konnte Spitzensportler Christof Hochenwarter begrüßt werden. Peter Zechner führte als Moderator durch den Tag. Eine halbe Stunde lang liefen die 150 Volksschüler Runde um Runde. Für jede geschaffte Runde erhielten die Läufer ein buntes Armband, die persönlichen Sponsoren der Kinder spendeten für jede gelaufene Runde einen Betrag. Nach Ablauf der Zeit konnte so eine Spendensumme von 12.529,50 Euro erreicht werden, die anschließend der Krebshilfe Kärnten übergeben wurden.

Peter Zechner, Geschäftsführerin der Krebshilfe Kärnten Theresa Neumann, Direktorin Lydia Gasser und Elternvereinsobfrau Andrea Rainer © KK/Privat

„Zeichen der Solidarität“

Während des Laufs sorgte der Elternverein für die Stärkung der Kinder. „Die ‚Hoffnungsrunde‘ war nicht nur ein sportliches Highlight, sondern auch ein Zeichen der Solidarität und Unterstützung für krebskranke Menschen in Kärnten. Wir sind stolz auf die Leistungen der Kinder und dankbar für die Spendenbereitschaft“, dankten alle Beteiligten für die Unterstützung.

12.529,50 Euro konnten die Kinder „erlaufen“ © KK/Privat