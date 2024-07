In Griminitzen in der Marktgemeinde Kirchbach feierten die zwölf Sänger des Männergesangsvereins (MGV) Gundersheim-Griminitzen ein stolzes Jubiläum. 1924 wurde der Chor gegründet, und zur Freude der Bevölkerung gibt es ihn noch immer. Der „Hunderter“ wurde mit vielen Liedfreunden gefeiert. Acht Chöre, darunter der MGV Almrose Radenthein, stellten sich als Gratulanten ein. Obmann Christoph Bodner und Chorleiter Klaus Lederer mit ihren Sängern durften sich über eine besondere Ehrung freuen, die vor wenigen Tage gewählte Präsidentin des Chorverbandes Österreich, Angelika Berrini, überreichte dem Chor mit der „Walter von der Vogelweide-Medaille“ in Gold die höchste zu vergebende Auszeichnung.

Peter Krall, Christoph Bodner, Angelika Berrini und Klaus Lederer © Leopold Salcher

Zudem wurde auf dem Dorfplatz eine Gedenkstätte enthüllt, die fortan an den verdienstvollen, im Vorjahr verstorbenen Almrose-Chorleiter und Komponisten Heinz Buchacher, dessen Elternhaus in Griminitzen steht, erinnern soll. Unter den vielen Gratulanten: Nationalrat Gabriel Obernosterer, Kirchbachs Vizebürgermeister Hermann Jantschgi, Gauobmann Peter Krall, Hermagors Bürgermeister Leopold Astner und mehrere Mitglieder des Gemeinderates.