Schuh- und Stiefeltrockner für Privathaushalte sowie Firmen und Tourismusbetriebe, Skiraum-Ausstattung mit Ski- und Snowboardständern und Skidepots, Produkte für die Trocknung und Desinfektion von Feuerwehr-Schutzkleidung, Spielzeugwaschmaschinen für Kindergärten und Horte, Stiefelwaschanlagen, Garderobenschränke, Fahrradparker und Helmhalterungen – so vielseitig ist das Angebot der Firma Osma Trocknersysteme GmbH in Obervellach.

Doch der Service des Unternehmens endet nicht bei der Produktion und dem Verkauf der unterschiedlichen Produkte, wie Geschäftsführer Stefan Fercher verrät: „Wir sind Hersteller der Trockner, helfen den Kunden aber auch beim Einplanen und, wenn gewünscht, bei der Montage. Wir haben ein umfassendes Händlernetzwerk. Dies ermöglicht es uns sozusagen alles aus einer Hand abzuwickeln.“

Geschäftsführer Stefan Fercher © KK/PSB-MEDIA/Patrick Sommeregger-Baurecht

Das Erfolgsrezept sind die Mitarbeiter

Schon seit der Firmengründung im Jahr 1989 durch Oswald Marolt wird auf den Slogan „Das Original“ gesetzt. „Es soll so viel wie möglich aus Österreich kommen und das in bester Qualität und mit schnellen Lieferzeiten. Wir halten unser Produkt- und Serviceangebot laufend auf dem aktuellsten technischen Stand. Zudem setzen wir auf die nötige Vorstellungskraft, die es uns ermöglicht, uns in individuelle Kundenbedürfnisse hineinzuversetzen“, sagt Fercher, der seine Laufbahn bei Osma 2010 startete und die Geschäftsführung übernahm. Gemeinsam mit Jasmin Fercher – sie ist für den Einkauf, die Buchhaltung und die Geschäftsführung zuständig – agiert er seit 2015 auch als Gesellschafter der Firma.

Unterstützt werden sie dabei von 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Diese arbeiten in Bereichen wie Produktion, Kundenbetreuung sowie Verkauf und Export. Zusätzlich wird immer ein Lehrling im Büro ausgebildet. „Unsere Mitarbeiter sind die Basis für unseren Erfolg und ein Garant für die Umsetzung unserer Ziele und die Verwirklichung der Kundenwünsche. Wir setzen auf erfolgreiche Teamarbeit“, so der Geschäftsführer, der sicherstellt, dass seine Produkte laufend von Fachleuten auf Funktion und Sicherheit geprüft werden.

Stefan Fercher, Julia Schachner, Christian Fercher, Chiara Stattmann, Toni Wolligger und Jasmin Fercher © KK/PSB-MEDIA/Patrick Sommeregger-Baurecht

Mit Erfolg: Die Produkte der Firma werden – direkt von Obervellach aus – weltweit verkauft. Der größte Abnehmer ist der Fachhandel. „Unser Kundenstock ist groß und die Trocknungsmöglichkeiten unendlich. Deshalb arbeiten wir sowohl mit Privatkunden zusammen, die einen Schuhtrockner für zwei Paar Schuhe benötigen, oder mit einem Hoteleriebetrieb mit einem großen Trockenraum. Zudem zählen die Feuerwehr und die Baubranche zu unseren Hauptkunden“, sagt Fercher, der bei seinen Geschäftsentscheidungen auf die Expertise von Sohn Christian setzt.