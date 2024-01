„Ich wollte mich kreativ und beruflich entfalten. Meine Fähigkeiten in der Grafikbranche auszuschöpfen war mir dabei besonders wichtig“, schildert Jasmin Pucher ihren Weg in die Selbstständigkeit. Sie gründete ihre Werbeagentur „MiMifein Design“ — der Name leitet sich von ihrem Spitznamen ab — vor zwei Monaten.

Seitdem ist die 22-jährige Spittalerin damit beschäftigt, sich einen stabilen Kundenstamm aufzubauen und ihre Dienstleistungen an die sich verändernden Marktbedingungen anzupassen. „Die Herausforderungen der Selbstständigkeit sind vielfältig, auch in finanzieller Hinsicht. Trotzdem bietet sie mir mit Unabhängigkeit und Abwechslung eine lohnende Perspektive“, sagt Pucher, welche ihren Schwerpunkt auf Print- und Mediendesign legt. Dazu gehört unter anderem die Gestaltung von Visitenkarten, Flyern und Plakaten. Auch Social Media Design und Webseiten-Betreuung fallen in ihren Aufgabenbereich.

Wenn die Leidenschaft zum Beruf wird

Ihre Werbeagentur führt sie ohne Mitarbeiter als Kleingewerbe. Hauptberuflich ist sie im Bereich Grafik und Produktion für ein Kärntner Medium tätig. „Die Organisation meiner Agentur plane ich nach meiner Arbeit. Beide Tätigkeiten faszinieren mich, weil sie abwechslungsreich sind, ich meine Leidenschaft für Grafikdesign ausleben kann und zudem mit Kunden an unterschiedlichen Projekten arbeite“, so Pucher, welche bereits während ihrer Schulzeit am Centrum Humanberuflicher Schulen in Villach ihre Leidenschaft für Grafikdesign entdeckte, als sie den Zweig Kommunikations- und Mediendesign absolvierte.

„Ich biete Interessierten die Möglichkeit, persönliche Treffen zu vereinbaren und stehe für Besuche vor Ort zur Verfügung“, sagt die 22-Jährige, die ihr Organisationstalent und ihre Freizeit auch dem Bezirksfeuerwehrkommando Spittal/Drau zur Verfügung stellt. Als Abschnittsbeauftragte ist sie für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. „Ich engagiere mich sehr gerne und schätze die Gemeinschaft. Ich bin froh, viele meiner Leidenschaften vereinen zu können“, freut sich Pucher, die sich weiter auf die Etablierung ihrer Agentur konzentrieren will.