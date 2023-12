Die Firma LARO-TEC hat ihren Sitz in Spittal. Geschäftsführer Robert Lagger gründete das Rohrtechnik-Unternehmen im November 2022 und machte sich nach fast 20 Jahren Berufserfahrung in dem Metier selbstständig. „Wir führen unter anderem Kanalreinigungen, Kanalinspektionen, Wasserleitung-Druckprüfungen und Wasserleitung-Reinigungen durch und haben uns auch auf die grabungsfreie Sanierung von Rohrleitungen und Abwasserkanälen spezialisiert“, sagt der 40-Jährige.

Gemeinsam mit sechs Angestellten kümmert er sich unter anderem um die Region Oberkärnten und arbeitet österreichweit vor allem mit öffentlichen Auftragsgebern und der Industrie zusammen. Zu den Kunden von Laro-Tec zählen unter anderem die Landeshauptstädte Klagenfurt und Salzburg, die Stadtgemeinde Spittal und viele Verbände in Oberkärnten.

Die Firma arbeitet mit öffentlichen Auftragsgebern und Privatpersonen zusammen © KK/LARO-TEC

Erfahrungen machten Selbstständigkeit möglich

„Ich konnte jahrzehntelang viele Erfahrungen in unterschiedlichen Teams sammeln, deshalb war die Entscheidung eine Firma zu gründen eine logische Konsequenz. Wir sind relativ neu am Markt, aber der Beruf an sich begleitet mich und meine Mitarbeiter schon viel länger“, sagt Lagger, der seine Laufbahn als Facharbeiter bei einem Baukonzern startete. Ab 2013 war er als Techniker und Bauleiter vermehrt für die organisatorischen Aufgaben und Büro-Tätigkeiten zuständig.

Als Bereichsleiter widmete er sich unter anderem der Koordination von Bauabschnitten und die Abwicklung der Arbeitsprozesse. In seiner Rolle als Geschäftsführer setzt er auf den Einsatz hochmoderner Maschinen. „Unsere Technologien sind auf dem neusten Stand“, sagt Lagger, der seine Firma in den kommenden Jahren weiter in der Region etablieren will. Als Ausgleich zum Berufsalltag verbringt er gerne Zeit im Garten mit seiner Frau Corinna und Tochter Collien. Im Sommer sind die drei oft am Millstätter See, das Segeln gehört zu Laggers großen Leidenschaften.