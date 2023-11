Die Firma Landsiedler, Fachwerkstätte für Malerei, Anstrich und Werbetechnik, ist seit Beginn ein Familienbetrieb. Dietrich Landsiedler senior gründete das Unternehmen 1962 in Gmünd, war bis 2001 für die Abwicklung der Aufträge zuständig, bis sein Sohn Dietrich Landsiedler die Geschäftsführung übernahm. Im Alter von 18 Jahren war er jüngster Malermeister Österreichs, besuchte die Meisterschule für Malerei in Baden bei Wien, bevor er 1988 in seine Heimat Gmünd zurückkehrte und sich mit einer Firma für Beschriftung und Werbetechnik selbstständig machte. 2001 wurde das Unternehmen mit dem Malereibetrieb seines Vaters zusammengelegt, seitdem leitet Dietrich Landsiedler den Familienbetrieb in zweiter Generation, mit der Unterstützung seines Sohnes Philipp, der ebenfalls Malermeister ist und als Prokurist bei Abwesenheit seines Vaters die Firmen-Leitung übernimmt.

Familie Landsiedler beschäftigt 15 Mitarbeiter © KK/LANDSIEDLER

Fassaden, Innenräume und Altbauten

Die Firma spezialisiert sich auf Fassaden- und Innenraumgestaltung, viele langjährige Kunden kommen aus der Hotellerie oder Gastronomie, außerdem wird Werbetechnik angeboten. Unterstützt wird der 54-Jährige von 15 Mitarbeitern, aktuell bildet der Betrieb drei Lehrlinge aus. „Unsere Unternehmensphilosophie beruht darauf, dass sich unsere Angestellten wohlfühlen, viele sind schon seit 25 Jahren bei uns“, sagt der Geschäftsführer, welcher das Arbeitsklima 2020 zusätzlich mit einer Vier-Tage-Woche verbesserte und großen Wert auf die Weiterbildung seines Teams legt.

Der Betrieb nimmt regelmäßig an Fortbildungen teil, unter anderem in Deutschland und Italien. „Wir arbeiten vor allem in Kärnten und Osttirol, haben aber auch Aufträge in Wien oder München. Aktuell arbeiten wir an der Fassade des Schlosses Porcia und beim Innenausbau der Alpenvereinshütte in Goldeck“, so Landsiedler weiter.