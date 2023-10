Er realisiert Komplettlösungen in den Bereichen Virtual Reality, Fotografie, Video, Web und Onlinemarketing: Bernd Brunner aus Berg im Drautal gründete Anfang 2022 die Firma „Der Bernd – Werbeagentur“, die sich unter anderem auf „Virtual Reality (VR) Advertising“ fokussiert. Dabei handelt es sich um eine Strategie, welche die VR-Technologie in Marketingkampagnen einbezieht.„Durch virtuelle Touren, 360-Grad-Videos oder interaktive Spiele können Verbraucher die Marke hautnah erleben und sich intensiv damit auseinandersetzen. Dadurch steigt die Verweildauer auf der Website und das Unternehmen im Google-Ranking an“, sagt Brunner.

VR trägt zudem zu einer verbesserten Kundenbindung bei. Dem Unternehmer und seinem vierköpfigen Team, bestehend aus einem Lehrling und drei Freiberuflern, ist vor allem eines wichtig: „Wir machen das, was uns Spaß macht und nehmen uns Zeit für unsere Kunden und für die Entwicklung kreativer Ideen“, so Brunner weiter. Er ist seit 2018 selbstständig, zunächst bei einem marktführenden Unternehmen in Österreich. Nach drei Jahren fehlte es ihm aber an Zeit für Kunden und Kreativität: „Ich habe meine Anteile zurückgelegt und mein eigenes Unternehmen gegründet.“

Seine Unternehmensphilosophie ist bisher sehr erfolgreich, denn seit der Gründung vor knapp zwei Jahren hat er bereits 400 Projekte abgeschlossen. Brunner: „Momentan arbeiten wir mit 15 bis 20 Kunden zusammen. An einem Projekt sind wir drei bis vier Wochen beschäftigt. Jedes ist dabei individuell.“ Weitere Infos unter: derbernd.at.