Die diplomierte Legasthenie- und Dyskalkulietrainerin Alexandra Tschojer aus Amlach, welche auch als Lerndidaktikerin tätig ist, erfüllte sich im August des Vorjahres einen Traum. Sie eröffnete das Lernstudio „FreiGeist“. „Ich bezeichne meinen Bildungsweg gerne als kunterbunt. Ich war im Tourismusbereich beschäftigt, bevor ich mit einem Pädagogikstudium startete. Ich habe drei Kinder, die selbst von Legasthenie oder Dyskalkulie betroffen sind und wollte anderen Eltern eine persönliche Hilfestellung in einer oftmals schwierigen und frustrierenden Situation bieten“, sagt Tschojer.

Um die Lernschwächen ihrer und anderer betroffener Kinder besser verstehen zu können, ließ sie sich zur Legasthenie- und Dyskalkulietrainerin ausbilden. Zudem macht sie aktuell eine Weiterbildung zur Mediendidaktikerin, um auch die Bedeutung von technischen Medien für bestimmte Lehr- und Lernsituationen in ihre Sitzungen miteinzubeziehen.

Die Räumlichkeiten des Lernstudios in der Seestraße 5 © KK/LUKAS JUNGMANN/ABERJUNG GMBH

Persönliches Kennenlerngespräch und Testung

Vorrangig arbeitet sie mit Kindern im Pflichtschulalter, welche eine Lese-, Rechtschreib- oder Rechenschwäche aufweisen. „Ich lege Wert auf einen ganzheitlichen Ansatz. Deshalb lerne ich das Kind in Anwesenheit der Eltern erst einmal persönlich kennen. Es folgt eine Testung, um einschätzen zu können, welcher Sinneswahrnehmungsbereich nicht optimal ausgebildet ist. Mit verschiedenen visuellen und auditiven Methoden arbeiten wir anschließend an den individuellen Schwächen des Kindes“, schildert die 39-Jährige, die mit den Kindern einmal pro Woche für je eine Stunde im Rahmen eines Einzeltrainings übt. Im Anschluss an die gemeinsamen Einheiten gibt sie ihren Schützlingen auch Übungen für Zuhause mit, welche diese, gemeinsam mit ihren Eltern, in den Alltag integrieren können.

Aktuell hat Tschojer noch Kapazitäten, um weitere Kinder in ihrem Lernstudio zu begrüßen. Interessierte können sich auf ihrer Website informieren.