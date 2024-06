Im Rahmen des 4. Ordentlichen Bezirksjugendtags der Freiheitlichen Jugend Spittal wurde ein neuer Bezirksjugendobmann gewählt. Manuel Pirker übergab das Amt an Adrian Hartel aus Spittal. Adrian Hartel wurde einstimmig zum neuen Bezirksjugendobmann gewählt. Auch sein Team wurde einstimmig bestätigt. Zu seinem Stellvertreter wurde der geschäftsführende Landesobmann der Freiheitlichen Jugend Kärnten, Hans-Peter Kurz, gewählt. Weiters im neuen Bezirksvorstand vertreten sind Florian Lanner, Julian Haim, Bianca Wölscher, Lukas Strasser und Marco Stonig.

Anliegen der Jugend vertreten

Als Ehrengäste konnten der Zweite Landtagspräsident und Stadtrat Christoph Staudacher sowie der Spittaler Stadtparteiobmann Volker Grote begrüßt werden. Beide sicherten der Jugend ihre vollste Unterstützung zu. Adrian Hartel zeigte sich motiviert, mit seinem Team für die Jugend in Spittal zu arbeiten und kündigte an, mit einer schlagkräftigen Freiheitlichen Jugend in den kommenden Wahlkampf für die Nationalratswahl zu gehen. „Ich bedanke mich herzlich für das Vertrauen, das mir und meinem Team entgegengebracht wurde. Gemeinsam mit der Landes- und Bundespartei wollen wir die Anliegen der Jugend in Spittal mit Nachdruck vertreten.“