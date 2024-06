Die eine oder andere kleine Überraschung bringt die Kandidatenliste der Kärntner FPÖ für die Nationalratswahl im September. Gernot Darmann, stellvertretender Parteiobmann und Landtagsabgeordneter, führt, wie schon zu Jahresbeginn fixiert wurde, die Landeliste an und steht auch im Wahlkreis Klagenfurt an der Spitze. Im Wahlkreis Villach ist Maximilian Linder Listenerster, derzeit schon für die FPÖ im Nationalrat. Die Liste im Wahlkreis Kärnten West (Feldkirchen, Hermagor, Spittal) wird von Tina Berger, Mitarbeiterin im FPÖ-Landtagsklub und Gemeinderätin in Lendorf, angeführt. Im Wahlkreis Kärnten Ost (St. Veit, Völkermarkt, Wolfsberg) steht Christian Ragger, seit 2017 im Nationalrat, auf Listenplatz eins.