Einblicke, wie hitzig es auch hinter den Kulissen öffentlicher Landtagssitzungen zugeht und wie zunehmend kantig sich die FPÖ als Oppositionspartei zeigt, gab es Donnerstag im Hohen Haus. Gernot Darmann als stellvertretender FPÖ-Klubobmann - und nicht Klubchef Erwin Angerer selbst - attackierte Landtagspräsident Reinhart Rohr (SPÖ) scharf. Denn eigentlich hätte die FPÖ laut Rotationsprinzip das Vorschlagsrecht für das Thema zur Aktuellen Stunde gehabt. Doch die Blauen blitzten ab. „Asylchaos. Maßnahmen gegen importierte Gewalt in Europa“, so lautete der Vorschlag. Vom Landtagsamt habe es jedoch geheißen, „,Chaos‘ sei eine Wertung und deshalb nicht zulässig“, berichtete Darmann. „Es ist aber Lebensrealität. Doch man will die Probleme nicht sehen“, empörte er sich. Rohr argumentierte, dass sich die Präsidiale an die Landtagsgeschäftsordnung zu halten habe, wonach Negativformulierungen im Titel für Aktuelle Stunden zurückzuweisen seien. Der Aufforderung an die FPÖ, einen neuen Antrag einzubringen, sei diese nicht nachgekommen.