Ein Leser aus Rothenthurn, Lutz-Ingo Fischer, meldet sich per Leserbrief zum Spittaler Strandbad zu Wort: „Aus dem Bericht der Kleine Zeitung geht hervor, dass es auch in dieses Jahr keinen Pächter für die Spittaler Schaumrolle geben werde. Das Gebäude wurde aufwendig saniert und die Terrasse überdacht.“ Das sei für ihn alles adrett, wäre da nur nicht der neue Zugang. „Dieser stellt sich als Baustelle dar und wird es allem Anschein nach auch noch eine ganze Weile bleiben. Auch die Parkmöglichkeiten wurden auf den Berg hinauf verlagert. Dadurch ist der Zugangsweg zum Strandbad verlängert und für viele ältere Menschen und Familien mit Gepäck sehr belastend“, schreibt Fischer.

So schaut aktuell der Zugang zum Strandbad aus © KK/Privat

Bis der neue Zugang fertig sein wird, ist reichlich Geduld nötig, vermutet Fischer. Und weiter: „Ich kann verstehen, dass potenzielle Pächter bei solchen Bedingungen abwinken. Trotz fehlendem Pächter soll der Badebetrieb aufgenommen werden, und für Badeaufsicht, WC-Benutzung sowie kleine Imbisse und Getränke gesorgt werden.“

Bauarbeiten werden demnächst abgeschlossen

Spittals Bürgermeister Gerhard Köfer versichert, dass die Arbeiten kommende Woche abgeschlossen sein werden. „Der Abgang zum Strandbad wurde verbreitert und kann nun auch von Radfahrern genutzt werden. Auch mit einem Kinderwagen wird man sich leichter tun.“ Der Badebetreib wird voraussichtlich am Wochenende gestartet. „In den See kann man jetzt schon springen. Die Wiese ist gemäht, die sanitären Anlagen stehen zur Verfügung. Er gibt nur noch keine Badeaufsicht“, so Köfer weiter.