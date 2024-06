Die Badesaison steht bevor, doch die Stadtgemeinde Spittal hat noch keinen Pächter für das Restaurant im Strandbad Spittal. Im Volksmund wird das Lokal, das direkt am Südufer des Millstätter Sees liegt, nur „Schaumrolle“ genannt. Bis 31. März konnten sich potenzielle Pächter melden, laut Bürgermeister Gerhard Köfer hätten sich zwei herauskristallisiert. Doch derjenige, mit dem es bereits einen Vorvertrag gab, sollte am Montag zur finalen Unterschrift in das Rathaus kommen. Er ließ sich entschuldigen verschob den Termin auf Freitag.

Die Terrasse wurde überdacht © KK/Stadtgemeinde Spittal

Badebetrieb ist gesichert

Köfer sagte bereits im Vorfeld, dass sich die Verpachtung äußerst schwierig gestalte: „Sollte der Pächter doch abspringen, können wir trotzdem einen Badebetrieb zu günstigen Preisen sicherstellen. Es werden in jedem Fall eine Badeaufsicht, WC-Anlagen, kleine Imbisse und Getränke angeboten." Die umfassenden Sanierungsarbeiten am Gebäude sind abgeschlossen. Es erhielt eine neue Unterkonstruktion und das Dach wurde neu eingedeckt. Neu ist auch eine Terrassenüberdachung, welche einerseits die Wetterunabhängigkeit des Freibereiches sicherstellt und andererseits Vorteile in Bezug auf die Abdichtung der Terrasse und Hinterlüftung des Tonnendaches bringt.