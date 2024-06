Ein 78-jähriger Motorradlenker aus Deutschland fuhr am Mittwoch, den 19. Juni um 16.10 Uhr mit seinem Motorrad auf der Gailtal Straße B111 von Kötschach in Richtung Gentschach. Zur selben Zeit lenkte ein 50-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal einen Lkw-Zug, beladen mit Rundholz, in die entgegengesetzte Richtung. Beide Lenker hielten, aufgrund der geringen Fahrbahnbreite, ihr Fahrzeug an. Danach fuhr der Lkw-Lenker im Schritttempo an dem Motorrad vorbei.

Als auch der Motorradfahrer seine Fahrt fortsetzen wollte, stürzte dieser beim Anfahren mit geringer Geschwindigkeit jedoch nach links. Es kam zu einer Streifkollision mit dem Anhänger des Lkw. Der Motorradlenker wurde dabei unbestimmten Grades verletzt und mit dem Rettungshubschrauber C7 ins Bezirkskrankenhaus Lienz geflogen. Alkomatentests mit den Beteiligten verliefen negativ.