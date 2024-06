Immer mehr junge Menschen haben mit psychischen Herausforderungen zu kämpfen, wie auch Studien belegen. Die Ursachen können vielfältiger Natur sein: die Krisen unserer Zeit, Unsicherheiten bezüglich ihrer Zukunft, sozialer Druck, aber auch der Einfluss sozialer Medien oder die noch immer vorherrschende Stigmatisierung von psychischen Erkrankungen. Das bundesweite Netzwerk Offene Jugendarbeit (bOJA) reagierte mit einer Kampagne auf Social Media und im öffentlichen Raum sowie in Jugendzentren und -treffs in ganz Österreich. Auch in Spittal fand der Aktionstag „Du bist ok!“, organisiert vom Jugendservice Spittal und vom NETZ:werk Offene Jugendarbeit (OJA) Kärnten, statt.

Jugend-Landesrätin Sara Schaar nahm im Stadtpark Spittal daran teil und zeigte sich begeistert vom vielfältigen Programm, welches Jugendliche zu Themen der psychosozialen Gesundheit informieren, aktivieren und beteiligten sollte. „Im Land Kärnten sind wir laufend dabei, neue Anlaufstellen und Therapiemöglichkeiten, speziell für Kinder und Jugendliche, zu etablieren. Wichtig ist uns ein möglichst einfacher und rascher Zugang, damit Betroffene so früh wie möglich abgeholt und begleitet werden können. Solche Aktionstage wie in Spittal ermöglichen einen sehr niederschwelligen Zugang und ich bedanke mich bei allen Beteiligten für die gelungene Umsetzung.“

Jugendförderung um 20 Prozent erhöht

Um noch mehr Projekte wie diese umsetzen zu können, wurde seitens des Landesjugendreferates die Basisförderung für Jugendzentren, auch für die Jugendservicestelle Spittal, um rund 20 Prozent erhöht. Die Jugendzentren in Kärnten werden außerdem durch die Unterabteilung Kinder- und Jugendhilfe mit Zuschüssen zu den Personalkosten finanziell unterstützt.

„Das NETZ:werk OJA Kärnten bot in den vergangenen Jahren verstärkt Fachtage, Fortbildungen und Netzwerktreffen für Fachkräfte zu diversen Aspekten und Ansätzen zur Förderung der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen an. Ein großes Anliegen der Offenen Jugendarbeit ist es, junge Menschen für das Thema psychische Gesundheit zu sensibilisieren und aufzuklären. In diesem Zusammenhang wurde das Pop-Up-Studio der bOJA-Kampagne ,Du bist Ok!‘ erneut nach Kärnten geholt, um vor Ort einen spielerischen und kreativen Zugang zu Themen der psychischen Gesundheit bieten zu können“, so NETZ:werk-OJA-Kärnten-Leiterin, Silvia Vrzak.

„Wir wollen Jugendarbeit noch sichtbarer machen“

Auch in Spittal, an dem Vizebürgermeisterin Angelika Hinteregger (SPÖ) und Jugendausschuss-Obmann Marco Brandner (FPÖ) teilnahmen, war das Pop-Up-Studio vertreten. Auf dem Programm standen Workshops mit Fachleuten und Information zu jugendkulturellen und gesundheitsfördernden Themen. Mit Inhalten vertreten waren Schülerinnen des Borg Spittal und der Polytechnischen Schule, Vertreter des Roten Kreuzes, der Akademie „Silence4You“, des Kinderschutzzentrums Delfi oder der Oberkärntner Mädchen- und Frauenberatung. „Wir wollen ,Offene Jugendarbeit‘ mit Aktionstagen wie diesen noch sichtbarer machen. Wir sind auch eine gesundheitskompetente Einrichtung, weshalb wir diesen Schwerpunkttag gesetzt haben“, betonte Natascha Schafferer vom Jugendservice Spittal.