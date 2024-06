„Das ‚Il Gelato Spittal‘ läuft weiter mit neuem Besitzer! Wir bedanken uns für 25 Jahre Treue bei allen Kunden und Freunden“, diese Worte richteten Franco und Tania Perenzin der Eisdiele „Il Gelato“ in der Spittaler Bahnhofstraße an ihre Kunden. Bereits Mitte März starteten sie in die Saison. Knapp drei Monate später gibt es nun einen „neuen“ Betreiber: Francesco Menegazzo, den treue Kunden schon seit Jahren in der Eisdiele antreffen, regelt ab sofort die Abläufe. „Die Eisdiele wurde an jene Gesellschaft verkauft, die auch die Produkte für unser Eis herstellt. Sie haben eine Investition getätigt und nun wird weiter verpachtet“, schildert Menegazzo den Ablauf.

Es wird weiterhin auf Sorten-Vielfalt gesetzt © Laura Quedritsch

Obwohl er als neuer Betreiber fungiert, soll alles beim Alten bleiben: „Es wird keine Änderungen, nur Verbesserungen geben. Wir wollen weiterhin an unserer Qualität arbeiten, aber dieselben Rezepte und Lebensmittel verwenden. Es gibt eine Grundmasse, zu der die unterschiedlichsten Zutaten hinzugefügt werden, um sie an die verschiedenen Sorten anzupassen. Wir werden testen, was den Geschmack der Spittaler trifft und uns daran orientieren“, sagt der Betreiber, der noch auf Mitarbeitersuche ist. Er wünscht sich, dass ihn in der Sommersaison drei bis vier neue Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen unterstützen. „Grundvoraussetzung ist ein netter Umgang mit den Kunden und Erfahrung an der Eistheke“, sagt Menegazzo.