Nachdem mit der „Gelateria Italiana by Luis“ Ende Februar die erste Spittaler Eisdiele in die Saison startete, folgt nun das „Il Gelato“ in der Bahnhofstraße. Bei frühlingshaft-warmen Temperaturen öffneten Franco und Tania Perenzin mit Francesco Menegazzo am Donnerstag die Pforten für alle Eisliebhaber. „Meistens brauchen wir eine Woche, bis das Geschäft wirklich anläuft, weil viele noch nicht wissen, dass sie schon zu uns kommen können“, sagt Betreiberin Tania Perenzin.