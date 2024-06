Österreichs größter Sortimentsbuchhändler Thalia eröffnete am Donnerstag auf 330 Quadratmetern Verkaufsfläche im Stadtpark Center Spittal eine neue Filiale. Es ist die vierte Thalia-Buchhandlung in Kärnten. „Wir glauben an die Bedeutung des Buches und des Lesens“, erläutert Thalia-Geschäftsführerin Andrea Heumann die Expansionsstrategie. Für Thalia ist es die 48. Buchhandlung in Österreich. In der Buchhandlung steht eine neue Lesewelt bereit, die den Bogen von spannenden Krimis über fesselnde Romane bis zu topaktuellen Sachbüchern spannt.

Thalia verfügt im Erdgeschoß des Stadtpark Centers über eine Verkaufsfläche von 330 Quadratmetern © Stills & Emotions

Fans von englischsprachiger Literatur oder Manga werden genauso fündig wie Kinder- und Jugendbuchlesende. Neben dem Buchsortiment bietet das Geschäft Spiele und Spielwaren, E-Books und digitale Hörbücher sowie Geschenk- und Dekoartikel für jeden Geschmack. Filialleiterin Nicole Amlacher sagte, dass bereits ihre Oma Buchhändlerin war, dadurch liege die Liebe zum Buch in der Familie. „Wir haben ein engagiertes Team aus sieben motivierten Damen, die alle aus dem Raum Spittal kommen und unterschiedliche Leseinteressen haben“, sagte die 29-jährige Spittalerin, die am 6. Juni 2016 ihre Lehre bei Thalia begonnen hat, acht Jahre später war sie bereits Filialleiterin.

Nicole Amlacher, Willi Koch und Natascha Brussilowski © Stills & Emotions

Natascha Brussilowski, Managerin des 2006 eröffneten Stadtpark Centers, freut sich, dass „sich mit Thalia eine neue, sehr bekannte Marke in Spittal ansiedelt und damit auch frischen Wind in unser Center bringt“. Spittals Vizebürgermeister Willi Koch war ebenfalls unter den ersten Gratulanten bei der Neueröffnung.