In Sachen Sicherheit und Selbstschutz sind die Schüler der Volksschule Fritzendorf in Egg bei Hermagor wahre Profis: Dass sie sich auf diesem Gebiet bestens auskennen, haben sie beim Bezirksbewerb Hermagor der Kinder-Sicherheitsolympiade, der am Donnerstag am Sportplatz in Kirchbach stattfand, eindrucksvoll unter Beweis gestellt. In verschiedenen Spielen, in denen Sicherheitswissen, Geschicklichkeit und Teamgeist gefragt waren, sammelten die Schützlinge von Lehrerin Stephanie Jobst 362 Punkte, holten sich den ersten Platz und lösten zugleich eines von insgesamt zehn Ticket für das große Landesfinale. Das wird am Mittwoch, dem 5. Juni, am ASV-Sportplatz Annabichl in Klagenfurt stattfinden.