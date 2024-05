Wie ausgestorben präsentiert sich die Spittaler Innenstadt speziell an Sonntagen den Einheimischen und Touristen, viele Restaurants, Bars und Cafés haben Ruhetag und sind geschlossen. Auch zu Wochenbeginn ist das Angebot äußerst dürftig. Dem wollen Timmy Krobath und seine Mutter Ingrid, Betreiber des Stadthotel Ertl und Restaurant „Salut“, entgegenwirken. „Deshalb haben wir gemeinsam beschlossen, vom 1. Juni bis in den Spätsommer hinein das Restaurant an sieben Tagen in der Woche sowie an Feiertagen ab 16 Uhr aufzusperren“, erzählt Timmy Krobath. Bis dato war das „Salut“ am Sonn- und Montag geschlossen. Dass nun die ganze Woche aufgesperrt wird, machen die rund 20 Angestellten möglich.