Zwölf U15-Nationalteams (Jahrgang 2009) mit 264 Spielern aus Europa und anderen Kontinenten werden sich beim 20. Internationalen Fußballturnier der Nationen vom 25. April bis 1. Mai im sportlichen Wettstreit messen. Diese länderübergreifende Veranstaltung wird von den Sportvereinen aus Gradisca d`Isonzo (Italien), Nova Gorica (Slowenien) und auf österreichischer Seite in gemeinsamer Zusammenarbeit des OSK Kötschach-Mauthen, FC Hermagor und SV Arnoldstein organisiert. Die Veranstaltung ist das größte Turnier weltweit, bei dem sich die jüngsten Nationalteams der verschiedenen Länder erstmalig präsentieren können. Neben den „Heimmannschaften“ Österreich, Italien und Slowenien sind Rumänien, Saudi Arabien, Tschechien, Irland, Arabische Emirate, Nordmazedonien, Norwegen und erstmalig Wales und Südkorea dabei. Trainer der U-15 ÖFB-Auswahl ist Franz Ponweiser.

Die „Österreich“-Gruppe D wird im Rahmen der Vorrundenspiele in Kötschach-Mauthen und Hermagor zu sehen sein. Weiters werden Österreich und Norwegen gegen Gegner der Gruppe C die Platzierungsspiele in Kötschach-Mauthen und Arnoldstein bestreiten. Im Eröffnungsspiel treffen die U-15 Teams aus Österreich und Wales am Donnerstag, den 25. April um 17 Uhr in der Gemeindesportanlage in Hermagor aufeinander. Der Eintritt ist überall frei.

Finale am Dienstag

Die weiteren Gruppen bestreiten ihre Vorrundenspiele in Italien und Slowenien, wo auch in weiterer Folge die restlichen Platzierungs- und alle Finalspiele ausgetragen werden. Das „große“ Finale um den Turniersieg findet am Dienstag, den 1. Mai 2024 um 18:00 Uhr im Stadion von Gradisca d`Isonzo statt.

Laut Mitorganisator Walter Hartlieb lassen sich zahlreiche Spielerbeobachter und Talentsucher europäischer Top-Teams dieses Turnier nicht entgehen. So waren beim TDN 2023 „Scouts“ folgender Mannschaften u.a. anwesend: AC Milan, Juventus Turin, SSC Napoli, Manchester United, Manchester City, FC Arsenal, FC Chelsea, Red Bull Salzburg, Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund, Bayern München.