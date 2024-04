Die Stadtkapelle Spittal möchte gemeinsam mit der Musikschule Spittal/Baldramsdorf und der Volksschule Ost in Spittal mit der Gründung einer Bläserklasse den Blasmusiknachwuchs fördern. Schüler und Schülerinnen der zweiten bis vierten Volksschulklassen aus der Region sind dazu eingeladen, mitzumachen und mit Gleichaltrigen in die Welt der Musik einzutauchen. Ziel ist es den jungen Musikern dabei zu helfen, verschiedene Blasinstrumente kennenzulernen, ihre musikalische Entwicklung zu fördern und den Teamgeist zu stärken. „Die Bläserklasse stärkt die Kreativität, das Selbstbewusstsein und die soziale Interaktion“, betont das Projektteam der Stadtkapelle Spittal.

Bei Interesse können sich Eltern und Kinder an die Mitglieder der Stadtkapelle Spittal wenden oder die Webseite www.stadtkapelle-spittal.at besuchen, um weitere Informationen zu erhalten und sich unverbindlich anzumelden. Zudem findet am 27. Juni ab 18 Uhr in der Volksschule Ost ein Informationsabend statt.