„Damen, Frauen und Diandlen aufgepasst! Einladung für etwas Neues, Spannendes, Kreatives mit Musik, Rhythmus und Gesang. Für Jede, für Alle, für Uns“ – mit diesem Aufruf wandten sich Silke Kohlmaier, Ingeborg Schwaiger und Martina Pirkebner von der Chorgemeinschaft St. Michael Pusarnitz an musikinteressierte Damen. Der Grund? Ihnen kamen die Sänger abhanden. „Im Zuge der Corona-Pandemie verließen uns krankheits- und altersbedingt immer mehr Kollegen, bis es nur noch drei Männer in unseren Reihen gab. Als gemischter Chor waren wir nicht mehr singfähig und überlegten schon, aufzuhören“, schildert Martina Pirkebner. Stattdessen entschieden sich die Damen für einen Neuanfang: „Wir haben eine viermonatige Pause eingelegt und uns neu erfunden, in der Hoffnung, dass sich viele interessierte Sängerinnen melden.“

Ingeborg Schwaiger, Silke Kohlmaier und Martina Pirkebner © KK/Privat

Ein Repertoire zusammenstellen: Die Seer und Abba

Ein Plan, der von Erfolg gekrönt war: Inzwischen besteht die Frauen-Formation aus 20 motivierten Sängerinnen und jenen, die es gerne werden wollen. „Es ist nicht notwendig, Vorkenntnisse mitzubringen. Bei den Proben finden wir mit Tonlage-Übungen in unsere Stimmen. Es ist wie eine Kennenlernphase“, sagt Pirkebner, die sich auch weiterhin für das Vereinsleben einsetzen will.

Obwohl der neuformierte Frauenchor noch keinen Namen hat, gibt es bereits Pläne für die Zukunft. „Wir wollen moderner werden und unter anderem Abba in unser Repertoire aufnehmen. Das Volkstümliche und Traditionelle soll trotzdem erhalten bleiben, deshalb setzen wir auch auf Kärntner-Lieder und Die Seer. Zudem ist es unser Ziel, in einem Jahr so gut zusammenzuarbeiten, dass wir wieder bei Konzerten, Messen und Kirchtagen auftreten können“, sagt Pirkebner, die sich mit ihren Kolleginnen über weitere Interessentinnen freuen würde. Der Chor probt immer donnerstags von 19.30 bis 21 Uhr im Vereinsraum in Pusarnitz. Bei Fragen können sich Interessierte unter Telefon 0650-181 470 04 an Chorleiterin Silke Kohlmaier wenden.