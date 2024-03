Das neugestaltete Begegnungszentrum in der Gemeinde Kleblach-Lind konnte am Samstag, im Beisein von Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig, Landesrätin Sara Schaar und Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber, feierlich eröffnet werden. „Es gibt nun ausreichend Platz für Jung und Alt, Vereine und Musikkapellen sowie Feste und Veranstaltungen. Der Außenbereich dient als Begegnungszone, dies wirkt sich positiv auf die Lebensqualität aus und ist wichtig, um der Abwanderung in ländlichen Gemeinden entgegenzuwirken“, sagte Gruber, der das Projekt mit Leader-Mitteln in Höhe von 75.000 Euro und weiteren 150.000 Euro aus der Orts- und Regionalentwicklung unterstützte.

Zusätzlich sind im Rahmen der See-Berg-Rad-Offensive von Landesrat Sebastian Schuschnig und Landesrat Daniel Fellner insgesamt 250.000 Euro in die Umsetzung des Begegnungszentrums geflossen.

Barrierefreiheit, E-Bike-Ladestationen und Raumnutzung

Im Rahmen eines Bürgerbeteiligungsprozesses konnten Gemeindebürger ihre Ideen miteinbringen, damit das alte Kulturhaus in neuem Glanz erstrahlen kann. Nach einem Architektenwettbewerb folgte der groß angelegte Umbau zum modernen „Begegnungszentrum Kleblach-Lind“. Unter anderem wurde der Vorplatz neugestaltet.

Am Wochenende konnte Bürgermeister Manfred Fleißner das Zentrum als „Hausherr“ feierlich eröffnen: „Es ist ein Generationenprojekt, von dem alle Bürger profitieren. Es bringt Aufwertung für unser Ortszentrum und stärkt den touristischen und kulturellen Stellenwert.“ Im Rahmen der Generalsanierung wurde insbesondere auf Barrierefreiheit, vielseitige Raumnutzung und die Verbesserung der Akustik geachtet. Zudem wurden Ladestationen für E-Bikes und Rastmöglichkeiten errichtet. Insgesamt flossen 1,8 Millionen Euro in die Sanierung.