Zu großem Dank sind die Millstätter Alpenvereinsmitglieder Kurt Gasser verpflichtet. In seiner 16 Jahre währenden Ära als erster Vorsitzender setzte er zahlreiche Initiativen, die dem Verein viele neue Mitglieder bescherten. Während die Einwohnerzahl in Millstatt seit Jahren stagniert, konnte sich der Verein von 219 Mitgliedern im Jahr 1991 auf aktuell 738 vervielfachen und möchte in den kommenden Jahren die 1000er Grenze knacken.

Familienfest, Schluchtweg und Boulderwand

Gasser uns seine Mitstreiter führten 2009 das jährliche Familienfest am Klieberteich sowie die Alpenvereins-Pilgerwanderungen ein. Er setzte auf wöchentliche „Genuss-Skitouren“ im Winter sowie „Genuss-Wanderungen“ und Nordic-Walking-Aktivitäten im Sommer ein. Unter seiner Ägide wurde der Millstätter Schluchtweg ausgebaut und im Strandbad Millstatt eine Boulderwand errichtet.

Kurt Gasser und Josef Nopp © Willi Pleschberger

Die Millstätter Hütte war ihm stets ein großes Anliegen. Laufend wurde modernisiert, im vergangenen Jahr erfuhr die Hütte einen Sanierungsschub im Ausmaß von 80.000 Euro. 200 Stunden wurden dabei von den Mitgliedern geleistet. Die umfassende Betreuung der Homepage, die Digitalisierung der Mitgliederdaten sowie der Aufbau eines digitalen Wegeverzeichnisses rückte Gasser stets in den Fokus. Er wird dem Verein künftig als 3. Vorsitzender mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Menschen für die Natur begeistern

Einstimmig zum neuen Vorsitzenden wurde Josef Nopp gewählt. „Im Zuge meiner Wohnungssuche und Übersiedlung von Oberösterreich nach Seeboden, konnte ich 2021 erste Kontakte mit Personen des Alpenvereins Millstatt knüpfen. Ich fühlte mich sofort willkommen und zugehörig“, sagt Nopp. Sport im Gebirge ist seine Leidenschaft. Sein Ziel ist es, viele Menschen für Aktivitäten in der Natur zu begeistern. „Kurt und Brigitte Gasser haben dafür die Latte sehr hoch gelegt und sind für mich absolute Vorbilder“, sagt der ehemaliger Unternehmensberater, Bank- und Versicherungskaufmann.

Die Jahreshauptversammlung fand im Hotel Post in Millstatt statt © Willi Pleschberger

Im Rahmen der Versammlung blickte Alpinreferent Manfred Hofer auf 136 organisierte Veranstaltungen, davon 76 alpin geführte Touren, im Jahr 2023 zurück. Naturschutzreferent Tobias Köstl hielt einen Vortrag über die Entwicklung der Urbuchenwälder in Europa, deren Entstehung sowie den Einreichungsprozess zur Auszeichnung als Weltnaturerbe. Die Jugendgruppe unter Bernhard Lagger nahm viele Kletterkurse in Mühldorf wahr, und setzte das Erlernte im Freien, wie etwa am Jungfernsprung in Döbriach, um. 280 Stunden wurden in die Erhaltung und den Ausbau von Wegbeschilderungen und in die Errichtung von Überstiegen auf Wanderwegen geleistet. Unter den Ehrengäste waren Bürgermeister Alexander Thoma, Pfarrer Slawomir Czulak sowie Arnold Riebenbauer, stellvertretender Landesvorsitzender des Alpenvereins Kärnten.