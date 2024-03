Eine Woche nach der Weltpremiere bei den Filmfestspielen in Berlin stand der neue Film von Josef Hader „Andrea lässt sich scheiden“ auf dem Programm des Kulturkinos in Millstatt. Betreiber Max Wohlkönig hatte es geschafft, den Hauptdarsteller und Regisseur Josef Hader persönlich seinem Publikum zu präsentieren. „Max Wohlkönig und mich verbindet eine lange Freundschaft, ich schätze ihn als Motor in der Filmbranche“, verriet Hader den Grund seines Besuchs in Millstatt.