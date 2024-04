Seeboden sucht historische Funde aus der Gemeinde

Unter dem Motto „Lebendiges Seeboden – 6000 Jahre Siedlungsgeschichte am See: Wer wir waren – Wie wir lebten“ werden am Freitag erste Einblicke in die Chronik von Seeboden geboten. Erstes Archäologiecafé findet am 20. April statt.