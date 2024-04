„Drei Großeinsätze im Vorjahr sind uns besonders in Erinnerung geblieben. Der erste fand im Jänner statt, als 150 Feuerwehrleute zu einem Brand im Lagerraum eines Hotels in Tröpolach ausrückten. Der Einsatz war sehr herausfordernd, da sich noch Personen in dem Haus befanden, allerdings konnten alle evakuiert werden. Im Juli waren 290 Feuerwehrleute von 22 Wehren bei dem Großbrand bei Landmaschinen Gailer in Kötschach-Mauthen anwesend, als das Hauptgebäude mit Geschäft, den Büros und den Lagerräumen in Flammen stand. Ende des Jahres, es war im November, rückten 20 Feuerwehren mit rund 200 Einsatzkräften zu einem Hotelbrand am Nassfeld in Plattner´s Alpenhotel aus“, resümiert Hermagors Bezirksfeuerwehrkommandant Herbert Zimmermann.

200 Einsatzkräfte waren bei dem Hotelbrand am Nassfeld im Einsatz © APA/Bi Florian Jost

Obwohl die Kameraden zu mehreren Großbränden ausrücken mussten, konnten 2023 vor allem technische Einsätze verzeichnet werden. Insgesamt rückten die Feuerwehren des Bezirkes zu 673 Einsätzen aus, was einer Steigerung gegenüber des Vorjahres entspricht. 2022 wurden 592 Einsätze verzeichnet. Beteiligt waren rund 2800 Kameraden und Kameradinnen von 45 Feuerwehren. Dabei wird vor allem auf das Engagement der 44 Freiwilligen Feuerwehren gesetzt. Zudem gibt es eine Betriebsfeuerwehr. Auch der Nachwuchs steht bereits in den Startlöchern: Über 50 Feuerwehrjugendmitglieder bereiten sich in vier Jugendgruppen auf ihren aktiven Dienst vor.

Es wird auf „Führung, Verantwortung und Vertrauen“ gesetzt

Zudem werden die bereits aktiven Mitglieder laufend — im Rahmen von diversen Aus- und Weiterbildungen — auf die sich verändernden Anforderungen vorbereitet. 410 Kameraden und Kameradinnen bildeten sich 2023 bei Lehrgängen im Bezirk und an der Landesfeuerwehrschule weiter. „Mit den Wetter- und Klimabedingungen verändern sich auch die Einsätze, allerdings wurden im Vorjahr weniger Unwetter-Notfälle gemeldet als in den Jahren davor. Natürlich gab es Unwetter-Einsätze wie beispielsweise umgestürzte Bäume, aber dabei handelte es sich um Einzel- und nicht um Katastrophenfälle“, schildert Zimmermann.

Herbert Zimmermann, Bezirksfeuerwehrkommandant von Hermagor © KK/Bezirksfeuerwehrkommando Hermagor

Im Rahmen des Bezirksfeuerwehrtages in Dellach im Gailtal, an dem die Feuerwehren des Gail-, Gitsch- und Lesachtales teilnahmen, konnte demnach auf ein Jahr voller erfolgreicher Einsätze zurückgeblickt werden. Laut Klaus Tschabuschnig, Leiter der Landesfeuerwehrschule Kärnten und des Referates „Einsatz und Ausbildung“ im Österreichischen Bundesfeuerwehrverband (ÖBFV), wird auch in Zukunft auf die Schlagworte „Führung, Verantwortung und Vertrauen“ zu setzen sein.