Seit wenigen Wochen ist es fix: Lucky Car, der österreichische Marktführer im Bereich der vertragsfreien Werkstattketten, übernimmt die wirtschaftlich angeschlagenen ATU-Standorte in Österreich und rettet damit 270 Arbeitsplätze. Der Werkstättenbetrieb wird nahtlos weitergeführt, heißt es auf der Homepage von Lucky Car. Und dennoch werden auf den Standort in Spittal einige Veränderungen zukommen. Um alle Stellen langfristig zu sichern, hat Lucky-Car-Geschäftsführer Ostoja Matic nämlich angekündigt, Verkaufsflächen stark zu reduzieren und den Fokus vollständig auf die Werkstatt-Dienstleistungen zu legen. Das wird auch in der Villacher Straße 126 in Spittal der Fall sein.

Die bisherige 371 Quadratmeter große Shopfläche wird aktuell auf der Plattform Willhaben zur Vermietung angeboten. Der monatliche Mietpreis beträgt 4081 Euro. „Sie ist ab sofort zu haben und würde sich sowohl für den Einzelhandel, als auch für Gastronomie- oder Ausstellungsflächen eignen“, sagt Immobilienmakler Harald Aichberger. Alternativ überlegt Lucy Car auch noch, die Flächen zu einer Lackiererei umzubauen. Das Unternehmen betont, dass am Standort keine Mitarbeiter abgebaut werden. „Im Gegenteil, wir suchen sogar neue Arbeitskräfte, wie Techniker“, heißt es.