„Wir schließen unsere Filiale in Spittal Drau EKZ zum 16. März“: So steht es auf einem Flugblatt, das derzeit in Spittal die Runde macht. Aktuell läuft am Standort im zweiten Stock des Stadtparkcenters der Abverkauf mit minus 50 Prozent auf bereits reduzierte Ware. Wie viele Mitarbeiter betroffen sind und ob diese übernommen werden, war vorerst von der Kik-Zentrale nicht zu erfragen. Die zweite Filiale in der Villacher Straße 136 bleibt aber bestehen, heißt es. Ob es schon einen Nachmieter für die Geschäftsfläche gibt, ist noch nicht bekannt.