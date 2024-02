Brand- und Wasserschäden beseitigen: Das ist das Spezialgebiet der TSG-Gruppe mit insgesamt 100 Mitarbeitern an sieben Standorten österreichweit. Seit kurzem ist das Unternehmen mit Sitz im salzburgerischen Bergheim auch in Spittal vertreten. In der Villacher Straße wurde der erste Kärnten-Standort eröffnet. „TSD Spittal wurde gegründet, um die Reichweite der TSD-Gruppe zu erhöhen und auch im Bundesland Kärnten unsere Dienste anzubieten“, sagt Standort-Geschäftsführer Michael Weiss, der derzeit noch als Ein-Mann-Betrieb fungiert. Weitere Mitarbeiter sollen folgen.

Insgesamt wurde ein sechsstelliger Betrag in den Aufbau des Oberkärntner Standortes investiert. Angeboten werden alle Leistungen in Zusammenhang mit Elementarschäden, wie Brand und Wasser, sowie Trocknungsarbeiten, Abbruch, Malerei, Bodenlegen und Reinigung nach Brandschäden. Zu den Kunden zählen vorwiegend Hausverwaltungen sowie Versicherungen und Privatkunden. Jährlich wickelt TSD rund 5000 bis 6000 Baustellen ab, der Jahresumsatz liegt aktuell bei rund zwölf Millionen Euro.