Zwei slowakische Bergsteiger warten auf dem Großglockner seit Sonntag auf Rettung. Sie setzten am Abend gegen 20 Uhr einen Notruf ab, weil sie in der Großglockner-Nordwand wegen Steinschlags verletzt worden waren.

Beiden erreichten noch selbständig das Glockner-Biwak in einer Seehöhe von 3205 Metern. Aufgrund des starken Windes konnte die beiden Alpinisten am Sonntag jedoch nicht mehr per Hubschrauber erreicht und gerettet werden. Die Bergung wird heute, Montag, nochmals versucht. Im Einsatz stehen die Bergrettung Heiligenblut, der Notarzthubschrauber RK 1, sowie die Alpinpolizei Spittal an der Drau.