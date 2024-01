„Die Ablehnung der Parteistellung der Anrainer im Genehmigungsverfahren durch die Kärntner Landesbehörde(n) war rechtswidrig“, schreibt Michael Dünhofen, Obmann des Vereins „Lebensraum Oberes Drautal“ in einer Aussendung. Zwei Jahre nach dem Einspruch von mehreren Anrainern aus Berg und Greifenburg gegen den Bescheid des Landes Kärnten wurde nun vom Landesverwaltungsgericht eine 26 Seiten starker Entscheid gefällt. Dieser besagt, dass den vom Straßenneubau betroffenen Anrainern die volle Parteistellung und Akteneinsicht im Genehmigungsverfahren einzuräumen ist.

Das sei im Kärntner Straßengesetz, selbst bei einem Großprojekt wie dem schnellstraßenartigen Bau der B 100 im Bereich Greifenburg, nicht vorgesehen. „Hier hat das Land Kärnten es über Jahre versäumt, diese antiquierten Bestimmungen, die an K. u. K Zeiten erinnern, zu novellieren. Das Gericht hat bestätigt, dass der Ausschluss von Anrainern von jeglichen Beteiligungsrechten im Straßenbauverfahren dem geltenden EU-Recht widerspricht“, betont Dünhofen. Die Straßenbaubehörde müsse nun in einem weiteren Verfahren entscheiden, wem im Einzelnen die Parteistellung einzuräumen ist.

Kampf gegen „umweltzerstörerische Trasse“

„Viele Anrainer und auch der Verein Lebensraum Oberes Drautal wehren sich seit Jahrzehnten gegen das Großprojekt in Form eines schnellstraßenartigen Ausbaus und der umweltzerstörerischen Trasse entlang der Bahngleise und damit zumeist in Draunähe, denn die Hochwassergefahr nimmt nachweislich zu“, gibt Dünhofen zu bedenken. Mitglieder der Bürgerinitiative appellieren für die Realisierung eines an den regionalen Bedarf angepasstes und nicht den Transitverkehr anlockendes Straßenprojekts. Denn neben einer möglichst kurzen Umfahrung von Greifenburg würde auch der Sicherheitsausbau auf den östlich und westlich anschließenden Abschnitten der bestehenden B 100 zu einer für alle Beteiligten zufriedenstellenden Lösung führen.

Michael Dünhofen, Obmann des Vereins ‚Lebensraum Oberes Drautal‘ © Willi Pleschberger

Zur unendlichen Geschichte der B 100 in Greifenburg kommt nun ein weiteres Kapitel hinzu. Schuld daran ist laut dem Verein die Entscheidung der Landesregierung aus dem Jahr 2009, das rechtskräftig im Rahmen eines UVP-Verfahrens genehmigte Projekt nicht zu bauen. „Es wurde nach alter Straßenbauideologie die vermeintlich billigere, bahnparallele Trasse aus den verstaubten Behördenschubladen der 1970er Jahren wieder herausgeholt“, sagt Dünhofen, der sich mit dem Verein „weiter für eine drautalverträgliche Lösung für alle und vor allem für unser aller Zukunft einsetzen“ will.

Der Sicherheitsausbau der Drautalstraße (B100) bei Greifenburg sollte bereits im Sommer 2022 beginnen. Für die 6,5 Kilometer lange Trasse der Umfahrung Greifenburg wurden bei einer Projektpräsentation im Sommer 2021 rund 39,5 Millionen Euro veranschlagt.