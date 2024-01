Der „Bacherhof“ in Millstatt zählt ohne Zweifel zu den ältesten Bauernhöfen der Region. Bereits im Jahr 1477 wurde er als Hube „In Pach“ schriftlich erwähnt. 1842 kam er in den Besitz der Familie Unterwalcher, die seit den 1950er-Jahren auch zahlreiche „Sommerfrischler“ begrüßt. Der „Urlaub am Bauernhof“ wird für die Gäste künftig noch attraktiver, denn die Zimmer erstrahlen ab Mai in neuem Glanz. „Wir haben im November mit dem Abriss begonnen, aktuell ist der Zimmerer am Werk“, freut sich Anita Unterwalcher über den Baufortschritt des Projektes, das schon seit drei Jahren geplant war, aber wegen der Coronapandemie aufgeschoben werden musste.