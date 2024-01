Über 100 Starterinnen und Starter aus vielen Nationen lieferten sich bei der 37. Auflage des Lesachtaler Langlaufklassikers spannende Duelle in den hervorragenden Loipen des Biathlonzentrums in Obertilliach. Den Sieg in der Herrenwertung sicherte sich erstmals Lokalmatador Florian Ganner(TSU Raika Obertilliach). Bei den Frauen wiederholte Julia Kuen (Team Futura) aus Südtirol ihren Vorjahressieg.

Das Rennen wurde in drei Blöcken gestartet. Sämtliche Kinderklassen hatten dabei eine Distanz von zwei Kilometern zu bewältigen. Bei den Mädchen setzte sich dabei mit Laura Ganner (TSU Raika Obertilliach) eine sehr talentierte Nachwuchsläuferin in Szene. Sie siegte in einer Zeit von 7:37,6 mit 3,9 Sekunden Vorsprung vor Laura Steinwandter vom Skiclub Toblach/Raiffeisen aus Südtirol. Bei den Burschen siegte mit Luis Kostner (Skiclub Toblach/ Raiffeisen) ein junges Nachwuchstalent aus Südtirol in einer Zeit von 8:05.3.

Südtiroler Athletin Julia Kuen war eine Klasse für sich

In Block zwei waren alle Damenklassen und alle Schülerklassen vertreten. Diese absolvierten einmal die 6-Kilometer-Distanz. In diesem Rennen war wie im Vorjahr die Südtiroler Athletin Julia Kuen (Team Futura/ Italien) eine Klasse für sich. Sie siegte in einer Zeit von 16:21,7 vor der starken deutschen Nachwuchsläuferin Marie Keudel (SC Willingen/ BRD) und Julia Lindsberger vom LRC Lienz.

Christoph Oberluggauer(DSG Lesachtal), Marie Keudel (SC Willingen), Julia Kuen(Team Futura), Julia Lindsberger(LRC Lienz) und Gerald Kubin © Kk/emanuel Unterguggenberger

Über diese Distanz setzte sich in den männlichen Schülerklassen mit David Clara (ALV Kronspur/ Italien) ebenfalls ein Läufer aus Südtirol stark in Szenen, und siegte in einer Zeit von 16:57,2. Spannend entwickelte sich schließlich das Rennen der stärksten Gruppen, die gemeinsam in Block 3 starteten. Die vielen packenden Duelle der Läufer über die 10-Kilometer-Distanz sorgten beim Publikum für große Begeisterung.

Eine vierköpfige Spitzengruppe, bestehend aus dem Brüderpaar Florian und Tobias Ganner (beide TSU Obertilliach, dem deutschen Nachwuchsathleten Ansgar Klein(SC Willingen) und Fabian Lindsberger(LRC Lienz), lieferten sich dabei einen sportlichen Wettkampf auf sehr hohem Niveau. Erst am letzten Anstieg zeigte Lokalmatador Florian Ganner seine Qualität und siegte in einer Zeit von 24.09,4 vor seinem Bruder Tobias Ganner(24.21,3), Ansgar Klein(24:55,9) und Fabian Lindsberger(24:56,9)

Dank an freiwillige Helfer

Hauptorganisator Gerald Kubin freute sich neben dem starken internationalen Starterfeld vor allem über ein unfallfreies Rennen und die tollen sportlichen Leistungen der Teilnehmer. Er bedankte sich beim Biathlonzentrum Obertillach, der Freiwilligen Feuerwehr St. Lorenzen im Lesachtal, der Diözesansportgemeinschaft Lesachtal, allen Sponsoren und Unterstützern, sowie bei allen freiwilligen Helfern für die aktive Mithilfe bei diesem traditionellen Lesachtaler Sportevent.