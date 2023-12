Am Sonntag wird Silvester gefeiert. Die Erwartungen an die letzten Stunden des Jahres sind hoch. Oberkärnten bietet vielseitige Veranstaltungen für Jung und Alt, um das Jahresende gebührend zu zelebrieren. Ein Seeufer-Feuerwerk mit anschließendem Silvestergala-Konzert, ein Perchtenlauf, Kinder-Silvester in Döbriach oder geselliges Beisammensein bei der Schweinshaxen-Versteigerung in Lainach sind nur einige Möglichkeiten, um ins Neue Jahr zu starten.

Seeufer-Feuerwerk und Gala-Konzert

Das Café-Bistro KAP in Millstatt bietet Schaulustigen ab 15.30 Uhr ein buntes Silvesterprogramm. Bei Eintritt der Dunkelheit kann von der Promenade aus beobachtet werden, wie Neujahrsschiffchen im Millstätter See auf Reise gehen. Anschließend wird ein Feuerwerk gezündet. Auf der Seeterrasse werden Heißgetränke wie Punsch und Glühwein serviert. Anschließend kann die Wartezeit bis Mitternacht im Kongresshaus Millstatt verkürzt werden. Um 18.30 Uhr findet das Silvestergala-Konzert „Ritmo de la Vida“ mit Julia Malischnig & Friends statt.

Julia Malischnig unterhält das Publikum im Kongresshaus Millstatt © KK/LUKAS BEZILA

Perchtenlauf mit Party und Geschenken

Gemeinsam mit Perchten und Krampussen kann auf dem Freizeitareal „Wegerpeint“ in Trebesing in das neue Jahr gestartet werden. Ab 18.30 Uhr feiern die Trebesinger Teufel mit einem Krampuslauf ihr 20-Jahr-Jubiläum. Mithilfe von Glocken und Masken werden — gemäß dem Brauchtum — böse Geister vertrieben. Eine halbe Stunde vor Beginn des Laufes, mit über 800 schaurigen Gestalten, gibt es Geschenke für die anwesenden Kinder, danach folgt eine Aftershow-Party mit DJ Luca.

Traditonelle Schweinshaxen-Versteigerung

Ein symbolträchtiger Höhepunkt ist die Schweinshaxen-Versteigerung in Lainach. Sie erinnert an die Bekämpfung der Schweinepest im Mölltal. Bereits zum Silvestergottesdienst in der Filialkirche Lainach um 10 Uhr bringen Mölltaler-Bauern zirka 40 Schweinshaxn mit, welche von Altbürgermeister Franz Zlöbl versteigert werden. Der Erlös kommt der Erhaltung der Kirche zugute.

Altbürgermeister Franz Zlöbl übernimmt die Versteigerung der Schweinshaxn © KK/PRIVAT

Kinder-Silvester in Döbriach

Am 31. Dezember ab 16 Uhr wird in Döbriach ein besonderes Silvester-Programm für Kinder veranstaltet. Treffpunkt ist das Sagamundo – Haus des Erzählens. Dort findet eine Fackelausgabe statt, eine halbe Stunde später geht es gemeinsam zum Fischerpark Döbriach. Vor Ort wird eine Feuer- und Gauklershow vorgeführt, und um 18 Uhr wird das Kinder-Feuerwerk gezündet.

Wenn Eltern und Kinder gemeinsam feiern

Familien können den Silvestertag im Hotel St. Oswald in Bad Kleinkirchheim verbringen. Ab 17.30 Uhr gibt es einen gemeinsamen Abend-Kindertisch und eine eigene Silvesterparty für die Keinsten. Eltern können sich unterdessen ab 19 Uhr auf einen Cocktail in der Hotelhalle und einen anschließenden Auftritt der Silvesterband freuen. Nach einigen Tanzeinlagen zu den Jazz-Melodien bietet das Mitternachtsbuffet eine Möglichkeit, sich zu entspannen. Bis 30. Dezember (12 Uhr) ist es unter Telefon (04240) 59 10 möglich, einen Tisch zu reservieren.

Sportlich ins neue Jahr

Die Neujahrsvorsätze rund um mehr sportliche Betätigung können in Obertilliach bereits am 31. Dezember umgesetzt werden. Sportbegeisterte Athleten aus mehreren Nationen haben sich für das Rennen im Biathlonzentrum in Obertilliach angemeldet. Der Gruppenstart beginnt ab 11 Uhr. Es werden Strecken bis zu 10 Kilometern bewältigt. Im Anschluss an das Rennen findet die Siegerehrung statt. Nennungsschluss ist der 31. Dezember, um 9.30 Uhr.

Zum 37. Silvesterlauf haben sich viele internationale Athleten angemeldet © KK/GEMEINDE LESACHTAL

Vielseitiges Angebot in Mallnitz

In Mallnitz startet das Silvester-Programm am 31. Dezember um 15 Uhr mit einer Après-Ski-Party beim Ski Zirkus. Um 17 Uhr findet ein Fackellauf mit der Skischule Mallnitz und den Kindern des Skiclubs Mallnitz statt. Um 18 Uhr beginnt der Abmarsch zum Dorfplatz mit anschließendem Konzert und Ausschank. Ab 22 Uhr kann mit DJ Boris Ross und DJ Rick in der Pension Edlinger weitergefeiert werden. Am Neujahrstag treffen sich Interessierte von 15 bis 17 Uhr zu einer Neujahrswanderung mit den Tauernlamas auf der Stockerhütte Mallnitz.