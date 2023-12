Der Soroptimist Club Spittal Millstätter See veranstaltete den Benefizabend „Gedächtnis & Gitarre in Millstatt am See“, um mit dem Erlös Kinder in Oberkärnten musikalisch zu fördern. Gedächtnisweltmeisterin Luise Maria Sommer und Julia Malischnig, international erfolgreiche Gitarren-Künstlerin, Clubmitglied und selbst Musikpädagogin, gestalteten den Abend, der Musik und Gedächtnistraining auf außergewöhnliche Weise miteinander vereinte. Das Programm sorgte für Staunen und verblüffende Momente.

Zum Staunen ist auch der Betrag, den diese Benefizveranstaltung in die karitative Kasse spülte. „Mit dem Erlös von 5766 Euro haben wir einige Oberkärntner Bildungseinrichtungen beim Ankauf von Instrumenten unterstützt, außerdem konnte für die Schüler der SeF Seebach ein „Klangtag“ finanziert werden. Das fühlt sich an wie Weihnachten und macht uns glücklich“, sagte Initiatorin Bärbel Humitsch vom Soroptimist Club Spittal Millstätter See bei der Instrumentenübergabe. Für zwölf Schulen und Kindergärten wurden Rhythmusinstrumente – überwiegend Sitztrommeln – angeschafft. Die heuer von der Musikschule ins Leben gerufene Streicherklasse mit Schülern der Volksschule West erhielt eine finanzielle Unterstützung für den Ankauf der dafür erforderlichen Streichinstrumente. Hans Brunner, Leiter der Musikschule Spittal-Baldramsdorf, bedankte sich im Namen der Lehrer und Schüler.