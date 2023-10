Der Soroptimist Club Spittal-Millstätter See hat eine neue Präsidentin: Herma Hartweger. Sie wird dem Oberkärntner Serviceclub berufstätiger Frauen ab nun zwei Jahre lang vorstehen. Ernährung, Gesundheit und Lebensqualität – diesen Themen wird sich die ehemalige Schulleiterin der Landwirtschaftlichen Fachschule Drauhofen als 20. Präsidentin widmen. In ihre Amtszeit fällt mit dem 40-jährigen Clubjubiläum eine ehrwürdige Feier. Die Reißeckerin wird unterstützt von Elisabeth Berndl-Florian (Clubsekretärin), Barbara Kreiner (Schatzmeisterin) Monika Pülz (Vizepräsidentin) sowie Andrea Volpini de Maestri (Programmdirektorin).

Hartweger tritt in die Fußstapfen von Juristin Bärbel Humitsch, die auf mehrere Veranstaltungen, wie den Benefizabend „Gedächtnis und Gitarre in Millstatt am See“, die Bücherspende an die „Abenteuer Lesen Schulen“ oder die szenische Lesung „Wanted“ im Rahmen des Internationalen Frauentages zurückblickt.