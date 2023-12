Der Alpenländische Kreditorenverband und KSV1870 geben bekannt, dass über das Vermögen der „RSI Gastronomie & Event GmbH“ in Seeboden, Seeparkstraße 15, ein Insolvenzverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet wurde. Es handelt sich hierbei um ein Konkursverfahren. Die Verbindlichkeiten betragen rund 1,2 Millionen Euro. Von der Insolvenz sind rund 105 Gläubiger und keine Dienstnehmer betroffen. Die Schuldnerin strebt die Fortführung des Betriebsstandortes in der Wirlsdorferstraße 19 in Seeboden sowie den Abschluss eines Sanierungsplanes an. Die Gesellschaft wurde bereits 2016 mit dem Namen „RSI Gastronomie GmbH“ gegründet.

Pachtverhältnisse beendet

Im Jänner 2023 wurde die Gesellschaft umstrukturiert. Der Geschäftszweig, das Führen von Gaststätten, wurde durch den Zweig Organisation und Durchführung von Veranstaltungen erweitert. Als handelsrechtliche Geschäftsführerin und 100-Prozent-Gesellschafterin fungiert Silvia Rauter.

Die Schuldnerin hat im Juli 2022 die von ihr zuvor gepachtete Betriebsgaststätte in der Adresse Wirlsdorferstraße 19 in Seeboden gekauft. Diese Betriebsgaststätte wurde von ihr sodann verpachtet. Das Pachtverhältnis wird mit 31. Dezember beendet. An dieser Adresse ist das Restaurant Bachlwirt situiert. Die Schuldnerin hat darüber hinaus das Restaurant am Golfklub Lungau-Katschberg gepachtet. Dieses Pachtverhältnis ist mittlerweile beendet.

Schlagerfestival musste abgesagt werden

Als Ursachen der Insolvenz gibt die Schuldnerin an, dass sie am Gelände des Golfplatzes St. Michael im Lungau das Schlagerfestival „Best of Lungau“ geplant hat. Die zweite Veranstaltung konnten nicht wie geplant umgesetzt werden, die Ticketverkäufe blieben hinter dem erwartenden Absatz, sodass die Veranstaltungen abgesagt werden mussten. Der Schuldnerin war es nicht mehr möglich, offene Forderungen zu begleichen, die Zahlungsunfähigkeit stellte sich ein.

Die Passiva betragen 1,2 Millionen Euro, von der Insolvenz betroffen sind 107 Gläubiger. Die Aktiva werden mit 550.000 Euro, dabei handelt es sich um ein Wohnungseigentumsobjekt und Inventar, angegeben, sodass eine Überschuldung mit 650.000 Euro anzuführen ist. Die Schuldnerin strebt die Weiterführung des Betriebsstandortes Wirlsdorferstraße in Seeboden sowie den Abschluss eines Sanierungsplanes an. Forderungsanmeldungen können ab sofort über den Alpenländischen Kreditorenverband (klagenfurt@akveuropa.at) und den KSV1870 (insolvenz.klagenfurt@ksv.at) angemeldet werden. Zum Insolvenzverwalter wurde Thomas Borowan, Rechtsanwalt in Spittal, bestellt. Die erste Gläubigerversammlung sowie Berichts- und Prüfungstagsatzung finden am 6. Februar 2024 statt.