Erneut wurde am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren eröffnet. Am Mittwoch, 20. Dezember, wurde per Gläubigerantrag ein Verfahren über die P. Mumabau KG aus Klagenfurt eröffnet.

Das Bauunternehmen wurde von zwei Personen geführt. Zwei Dienstnehmer sind von der Insolvenz betroffen. Erst im Jahr 2020 wurde die KG in Klagenfurt gegründet.

Über die Höhe der Passiva ist derzeit noch nichts bekannt, auch die Aktiva liegen dem AKV und dem KSV1870 noch nicht vor. Unklar ist auch, ob der Betrieb endgültig endet oder weitergeführt werden kann. Forderungen können bis 22. Jänner über den AKV unter klagenfurt@akveuropa.at oder über den KSV unter insolvenz.klagenfurt@ksv.at gestellt werden.