Erneut schlitterte ein Unternehmer aus dem Großraum Klagenfurt in den Konkurs. Diesmal erwischte es den Getränkehändler Valentin Stoica aus Techelsberg, der laut KSV1870 einen kleinen Weinhandel betrieben hat. Bereits im Jahr 2020 wurde über das Vermögen des Schuldners ein Insolvenzverfahren eröffnet, in dem ein Sanierungsplan mit einer Quote von 21 Prozent angenommen wurde.

Hinsichtlich des aktuellen Verfahrens gibt es noch keine Informationen über das Vermögen oder die Schulden. Zwei Dienstnehmer sind von der Insolvenz betroffen. Ebenfalls unklar ist, ob die Fortführung oder Schließung des Betriebes geplant ist.

Forderungen können bis zum 15. Jänner 2024 über den AKV unter klagenfurt@akveuropa.at oder über den KSV1870 unter ins.klagenfurt@ksv.at eingereicht werden.