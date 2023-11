Mit den Platzhirschen der Kärntner Skizentren kann man am „Spielplatz der Natur“ mit dem kleinen aber feinen Lift- und Skisportangebot nicht mithalten. Will man auch nicht, denn die Weißensee-Touristiker und die örtliche Skischule Schwarzenbacher setzen auf Klasse statt Masse. In diesem Winter stehen die Jungfamilien mit ihren Kindern — Kleinkinderanfänger und Kinder von vier bis sechs Jahren) — die in atemberaubender Natur, bestens betreut und auf für sie reservierten Pisten das Skifahren erlernen wollen, im Fokus. Das aktuelle familienfreundliche Skikursangebot „Weissensee - alps only for kids“ sieht nämlich vor, Weissensees Pisten zwischen 6. und 20. Jänner 2024 in die Hände der Kinder zu geben. „In dieser Zeit haben die Kinder in allen Bereichen Vorrang, mehr Sicherheit geht einfach nicht“, sagt Touristiker Christopher Puntigam.